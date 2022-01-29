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15 марта, 19:03 • 104546 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138494 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120532 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114255 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103178 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100601 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89472 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отравились бытовым газом: в Одесской области нашли мертвой семейную пару

Отравились бытовым газом: в Одесской области нашли мертвой семейную пару

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Под Одессой, в селе Нерубайское, обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни, супружескую пару нашел сын. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Детали

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которая работала на месте происшествия, установила, что следов проникновения в дом нет, признаки насилия на телах людей также отсутствуют.

“Предварительная причина смерти супругов — отравление бытовым газом”, — отметил начальник отделения полиции № 2 Одесского районного управления Максим Бойко.

В Единый реестр досудебных расследований предварительно внесены сведения по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”.

Тела умерших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним

В Киевской области произошло двойное убийство, в результате преступления погибли супруги.

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