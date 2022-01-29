Отруїлись побутовим газом: на Одещині знайшли мертвою сімейну пару

Деталі

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка працювала на місці події, встановила, що слідів проникнення в оселю немає, ознаки насилля на тілах людей також відсутні.

“Попередня причина смерті подружжя — отруєння побутовим газом”, — зазначив начальник відділення поліції № 2 Одеського районного управління Максим Бойко.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань попередньо внесені відомості за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.

Тіла померлих направлені на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо

На Київщині сталося подвійне вбивство, внаслідок злочину загинуло подружжя.