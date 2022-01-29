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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 7035 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Отруїлись побутовим газом: на Одещині знайшли мертвою сімейну пару

Отруїлись побутовим газом: на Одещині знайшли мертвою сімейну пару

Київ • УНН

 • 17270 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Під Одесою, у селі Нерубайське, виявили чоловіка та жінку без ознак життя, подружню пару знайшов син. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Деталі

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка працювала на місці події, встановила, що слідів проникнення в оселю немає, ознаки насилля на тілах людей також відсутні.

“Попередня причина смерті подружжя — отруєння побутовим газом”, — зазначив начальник відділення поліції № 2 Одеського районного управління Максим Бойко.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань попередньо внесені відомості за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.

Тіла померлих направлені на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо 

На Київщині сталося подвійне вбивство, внаслідок злочину загинуло подружжя.

Українські Національні Новини

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