Отруїлись побутовим газом: на Одещині знайшли мертвою сімейну пару
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Під Одесою, у селі Нерубайське, виявили чоловіка та жінку без ознак життя, подружню пару знайшов син. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.
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Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка працювала на місці події, встановила, що слідів проникнення в оселю немає, ознаки насилля на тілах людей також відсутні.
“Попередня причина смерті подружжя — отруєння побутовим газом”, — зазначив начальник відділення поліції № 2 Одеського районного управління Максим Бойко.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань попередньо внесені відомості за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.
Тіла померлих направлені на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо
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