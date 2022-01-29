На Київщині сталося подвійне вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На Київщині сталося подвійне вбивство, внаслідок злочину загинуло подружжя, ведеться розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області.
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“На місці події начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби”, — йдеться в повідомленні.
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