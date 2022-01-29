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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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2 квітня, 10:51 • 78618 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На Київщині сталося подвійне вбивство

На Київщині сталося подвійне вбивство

Київ • УНН

 • 24826 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. На Київщині сталося подвійне вбивство, внаслідок злочину загинуло подружжя, ведеться розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області.

Цитата

“На місці події начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

На Харківщині 18-річна дівчина задушила свою доньку та викинула в яму з нечистотами.

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