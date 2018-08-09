Отравление во львовском отеле: всех пострадавших выписали из больницы

"Все пациенты в удовлетворительном состоянии, всех выписали. У семи больных- острая кишечная инфекция, у 19-ти - пищевая токсикоинфекция. Продолжаются лабораторные исследования", - сообщили в департаменте.

Пока неизвестно, чем именно отравились дети.

"Результаты исследования мы получим примерно в субботу. Тогда мы сможем определить, обнаружен ли возбудитель, который вызвал заболевание", - сообщила корреспонденту УНН главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

Напомним, в гостинице "Джем", в селе Раковец Львовской области, произошло массовое отравление. За медицинской помощью обратились 30 человек. В больницу госпитализировали 25 человек, из них 24 - дети. При сборе эпиданамнеза выяснилось, что пострадавшие употребляли в пищу куриные яйца, блины, борщ со сметаной и молочную продукцию. Кроме того, отель не был зарегистрирован как оператор мощности.