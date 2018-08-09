Отруєння у львівському готелі: усіх постраждалих виписали з лікарні
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 серпня. УНН. Учора з Львівської обласної інфекційної лікарні виписали всіх пацієнтів, які харчувалися у відпочинковому комплексі "Джем" у с. Раківець Львівської області і потрапили до лікарні з отруєнням. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
"Усі пацієнти у задовільному стані, усіх виписали. У семи хворих- гостра кишкова інфекція, у 19-ти - харчова токсикоінфекція. Тривають лабораторні дослідження", - повідомили у департаменті.
Наразі невідомо, чим саме отруїлися діти.
"Результати дослідження ми отримаємо приблизно в суботу. Тоді ми зможемо визначити, чи виявлено збудник, який спричинив захворювання", - повідомила кореспонденту УНН головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.
Нагадаємо, у готелі "Джем", у селі Раковець Львівської області, сталося масове отруєння. За медичною допомогою звернулися 30 людей. До лікарні госпіталізували 25 осіб, з них 24 - діти. При зборі епіданамнезу з'ясувалося, що постраждалі вживали в їжу курячі яйця, млинці, борщ зі сметаною та молочну продукцію. Крім того, готель не був зареєстрований як оператор потужності.