Отравление шаурмой в Киеве: все киоски принадлежали одному субъекту

"Это один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию продукта. Этот факт будет передан в правоохранительные органы и дальше уже будут разбираться по статье 358 Уголовного кодекса", - сообщил Рубан.

В общем сейчас зарегистрировано 4 локации заболевания - метро "Дарница", метро "Минская", метро "Почтовая площадь" и метро "Лесная".

Заместитель директора департамента промышленности и развития предприятия КГГА Денис Пикалов сообщил, что по крайней мере в двух случаях установлено, что субъекты хозяйствования работали без разрешительных документов. Эти точки будут закрыты уже сегодня, а их оборудывание конфисковано.



Как сообщал УНН, диагноз людям, которые отравились шаурмой в Киеве, изменено на сальмонеллез.



Напомним, по состоянию на 17:00, 1 августа, в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей

Всего с 70 пострадавших 10 не госпитализирован. Также известно о 4 случаях отравления в Киевской области. Эпидемиологическое расследование продолжается.