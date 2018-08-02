Отравление шаурмой в Киеве: все киоски принадлежали одному субъекту
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Все киоски, где люди купили несвежую шаурму, принадлежали одному субъекту хозяйствования. Об этом на брифинге сообщил председатель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает УНН.
"Это один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию продукта. Этот факт будет передан в правоохранительные органы и дальше уже будут разбираться по статье 358 Уголовного кодекса", - сообщил Рубан.
В общем сейчас зарегистрировано 4 локации заболевания - метро "Дарница", метро "Минская", метро "Почтовая площадь" и метро "Лесная".
Заместитель директора департамента промышленности и развития предприятия КГГА Денис Пикалов сообщил, что по крайней мере в двух случаях установлено, что субъекты хозяйствования работали без разрешительных документов. Эти точки будут закрыты уже сегодня, а их оборудывание конфисковано.
Как сообщал УНН, диагноз людям, которые отравились шаурмой в Киеве, изменено на сальмонеллез.
Напомним, по состоянию на 17:00, 1 августа, в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей
Всего с 70 пострадавших 10 не госпитализирован. Также известно о 4 случаях отравления в Киевской области. Эпидемиологическое расследование продолжается.