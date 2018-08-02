Отруєння шаурмою в Києві: всі кіоски належали одному суб'єкту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Всі кіоски, де люди купили несвіжу шаурму, належали одному суб'єкту господарювання. Про це на брифінгу повідомив голова Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає УНН.
"Це один суб'єкт господарювання, який здійснював реалізацію продукту. Цей факт буде переданий в правоохоронні органи і далі вже будуть розбиратися по статті 358 Кримінального кодексу", - повідомив Рубан.
Загалом зараз зареєстровано 4 локації захворювання - метро "Дарниця", метро "Мінська", метро "Поштова площа" та метро "Лісова".
Заступник Директора департаменту промисловості та розвитку підприємства КМДА Денис Пікалов повідомив, що принаймні в двох випадках встановлено, що суб'єкти господарювання працювали без дозвільних документів. Ці точки будуть закриті вже сьогодні, а їх обладняння конфісковано.
Як повідомляв УНН, діагноз людям, які отруїлися шаурмою в Києві, змінено на сальмонельоз.
Нагадаємо, станом на 17:00, 1 серпня, у місті Києві зареєстровано 70 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 10 випадків серед дітей
Всього із 70 постраждалих 10 не госпіталізовано. Також відомо про 4 випадки отруєння в Київській області. Епідеміологічне розслідування триває.