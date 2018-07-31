Отравление шаурмой: в Киеве госпитализировали уже более 30 человек

"В Киеве очередная вспышка кишечной инфекции после употребления шаурмы, со вчерашнего дня только госпитализированных, по моей информации, уже более 30 человек", - написала она.

По ее словам, больные продолжают поступать, среди них есть беременные. Она отметила, что клинические показатели заболевания похожи на сальмонеллез.

Как сообщал УНН, киевские правоохранители начали расследование по факту массового отравления людей. В настоящее время от больничных учреждений поступило 16 сообщений.