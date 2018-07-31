Отравление шаурмой: в Киеве госпитализировали уже более 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Киеве госпитализировали в больницы более 30 человек с инфекционными отравлениями после употребления шаурмы. Об этом сообщила ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Киеве очередная вспышка кишечной инфекции после употребления шаурмы, со вчерашнего дня только госпитализированных, по моей информации, уже более 30 человек", - написала она.
По ее словам, больные продолжают поступать, среди них есть беременные. Она отметила, что клинические показатели заболевания похожи на сальмонеллез.
Как сообщал УНН, киевские правоохранители начали расследование по факту массового отравления людей. В настоящее время от больничных учреждений поступило 16 сообщений.