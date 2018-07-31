Отруєння шаурмою: у Києві госпіталізували уже понад 30 осіб

“У Києві черговий спалах кишкової інфекції після вживання шаурми, з учорашнього дня тільки госпіталізованих, за моєю інформацією, вже більше 30 осіб”, — написала вона.

За її словами, хворі продовжують надходити, серед них є вагітні. Вона зазначила, що клінічні показники захворювання схожі на сальмонельоз.

Як повідомляв УНН, київські правоохоронці розпочали розслідування за фактом масового отруєння людей. На цей час від лікарняних закладів надійшло 16 повідомлень.