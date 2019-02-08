Получение Томоса внесут в школьные учебники в этом году

"История независимой Украины изучается в одиннадцатом классе, как раз в этом году мы будем печатать эти учебники. Как только мы получили Томос об автокефалии УПЦ, я дала поручение внести соответствующие изменения в программы по истории Украины. Вчера было последнее заседание рабочей группы и в течение нескольких недель мы утвердим новую редакцию программы для 11-го класса приказом МОН. Авторы учебников, которые будут печататься в этом году, должны будут это учитывать", - рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

По ее словам, к апрелю, а история независимой Украины начинает изучаться как раз примерно в апреле-мае, поэтому будут предоставлены подробные методические рекомендации учителям истории, чтобы при изучении этого периода они обязательно осветили тему получения Томоса об автокефалии УПЦ.

Что касается внешнего независимого оценивания, то в сам тест эта тема войдет не раньше, чем через два года.

"Мы имеем незыблемое правило, что в программу ВНО вносятся изменения не позднее, чем за два года до составления этого тестирования. То есть уже в начале 10-го класса выпускники имеют определенную программу ВНО, по которой они будут сдавать тест. Итак, мы в этом году обязательно внесем изменения в программу ВНО по истории, но действующими они будут только для выпускников, которые будут заканчивать 11-й класс в 2021 году", - пояснила Гриневич.

Напомним, 5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле, Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.