Отримання Томоса внесуть у шкільні підручники цього року

“Історія незалежної України вивчається в 11-у класі, якраз в цьому році ми друкуватимемо ці підручники. Щойно ми отримали Томос про автокефалію УПЦ, я дала доручення внести відповідні зміни до програми з Історії України. Вчора було останнє засідання робочої групи і протягом декількох тижнів ми затвердимо нову редакцію програми для 11-го класу наказом МОН. Автори підручників, які друкуватимуться цього року, муситимуть це врахувати”, — розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

За її словами, до квітня, а історія незалежної України починає вивчатись якраз приблизно у квітні-травні, тому будуть надані детальні методичні рекомендації вчителям історії, щоб під час вивчення цього періоду вони обов’язково висвітлили тему отримання Томосу про автокефалію УПЦ.

Що стосується зовнішнього незалежного оцінювання, то в сам тест ця тема увійде не раніше, ніж через два роки.

“Ми маємо непорушне правило, що у програму ЗНО вносяться зміни не пізніше, ніж за два роки до складання цього тестування. Тобто вже на початку 10-го класу випускники мають визначену програму ЗНО, за якою вони складатимуть тест. Отже, ми цьогоріч обов’язково внесемо зміни у програму ЗНО з Історії, але чинними вони будуть лише для випускників, які закінчуватимуть 11-й клас у 2021 році”, — пояснила Гриневич.

Нагадаємо, 5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі.