Отопительный сезон: 91% жилых домов уже получают тепло
Киев • УНН
91% жилых домов и 94% социальных объектов уже получают тепло. Сложная ситуация остается в прифронтовых Покровске и Слобожанском из-за разрушения инфраструктуры.
После старта отопительного сезона 91% жилых домов и 94% социальных объектов уже получают тепло, сложная ситуация остается в прифронтовом Покровске и Слобожанском, сообщил в пятницу Госэнергонадзор, пишет УНН.
Детали
«Подача тепла осуществляется для 91% жилых домов, а также более 94% социально-важных объектов (учреждения здравоохранения, дошкольного и школьного образования)», - говорится в сообщении.
По информации Киевской городской и областных государственных администраций, на утро 22 ноября уже включено в работу 84% котельных от общего количества по стране.
«Сейчас полностью завершено подключение теплоснабжения потребителям в 12 областях», - указано в сообщении.
В остальных областях этот процесс продолжается под контролем органов местного самоуправления.
«В то же время остается сложной ситуация с началом отопительного периода в некоторых населенных пунктах на прифронтовых территориях, в частности, в результате ухудшения ситуации с безопасностью и значительных разрушений критической инфраструктуры в городе Покровск Донецкой области и в поселке Слобожанское на Харьковщине», - отметили в Госэнергонадзоре.
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