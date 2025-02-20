Открытие века: в Египте нашли гробницу фараона в Египте
Киев • УНН
Возле Луксора обнаружена гробница фараона Тутмоса II - первое подобное открытие за последние 100 лет. В гробнице найдены алебастровые сосуды с именами правителя и его жены Хатшепсут.
Совместная египетско-британская археологическая миссия идентифицировала вблизи Луксора гробницу фараона Тутмоса II. Это первое открытие гробницы правителя Египта за более чем 100 лет, сообщило Министерство туризма и древностей Египта, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Гробница Тутмоса II, расположенная к западу от Долины царей, считалась последней пропавшей усыпальницей фараонов 18-й династии. Она стала первой царской гробницей, найденной после открытия захоронения Тутанхамона в 1922 году.
Археологи смогли идентифицировать гробницу благодаря найденным на месте алебастровым сосудам, на которых были выгравированы имена царя Тутмоса II и его жены царицы Хатшепсут, одной из немногих женщин, правивших Египтом.
Сообщается, что также обнаружили части его погребальной мебели, а также куски раствора с синими надписями, желтыми звездами и религиозными текстами.
В то же время исследователи отмечают, что гробница, вероятно, получила значительные повреждения из-за наводнения, которое произошло вскоре после смерти фараона. Большая часть ее содержимого была перемещена, и сейчас продолжаются работы по извлечению найденных артефактов.
Археологи нашли золотые монеты, на которых изображен незаконный император Римской империи12.01.25, 10:08 • 81207 просмотров