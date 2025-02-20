Відкриття століття: у Єгипті знайшли гробницю фараона

Спільна єгипетсько-британська археологічна місія ідентифікувала поблизу Луксора гробницю фараона Тутмоса II. Це перше відкриття гробниці правителя Єгипту за понад 100 років, повідомило Міністерство туризму і старожитностей Єгипту, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Гробниця Тутмоса II, розташована на захід від Долини царів, вважалася останньою зниклою усипальницею фараонів 18-ї династії. Вона стала першою царською гробницею, знайденою після відкриття поховання Тутанхамона у 1922 році.

Археологи змогли ідентифікувати гробницю завдяки знайденим на місці алебастровим посудинам, на яких були викарбувані імена царя Тутмоса II і його дружини цариці Хатшепсут, однієї з небагатьох жінок, які правили Єгиптом.

Повідомляється, що також виявили частини його похоронних меблів, а також шматки розчину з синіми написами, жовтими зірками і релігійними текстами.

Водночас дослідники зазначають, що гробниця, ймовірно, зазнала значних пошкоджень через повінь, яка сталася невдовзі після смерті фараона. Більша частина її вмісту була переміщена, і зараз тривають роботи з вилучення знайдених артефактів.

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