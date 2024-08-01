НЭК 'Укрэнерго' сообщила, что 2 августа отключения электроэнергии не планируются. Компания призывает пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Отключения электроэнергии в пятницу, 2 августа, не прогнозируются, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в четверг, пишет УНН.
Детали
«Завтра, 2 августа, отключения не применяются. При изменении ситуации - о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно», - указали в компании.
И призвали пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Споживання електрики стабілізувалося на одному рівні, потужну техніку варто вмикати вдень - Укренерго1 августа 2024, 09:07 • 13922 просмотра