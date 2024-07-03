Киев • УНН
4 июля плановые отключения электроэнергии будут происходить в течение дня во всех регионах Украины: два этапа отключений с 7:00 до 13:00 и с 23:00 до полуночи, а также три этапа в течение остального дня, при этом объекты критической инфраструктуры не пострадают.
В четверг, 4 июля, в Украине отключения света по графикам будут происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
Как пояснили в компании, завтра, 4 июля, графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток.
С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы - три очереди
В компании подчеркнули, что питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
Напомним,
До конца июля ожидается улучшение ситуации в системе энергоснабжения, поскольку запланировано завершение ремонтных работ на ряде энергетических установок, которые производят электроэнергию.