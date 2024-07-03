В четверг, 4 июля, в Украине отключения света по графикам будут происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Как пояснили в компании, завтра, 4 июля, графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток.

С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы - три очереди - сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Напомним,

До конца июля ожидается улучшение ситуации в системе энергоснабжения, поскольку запланировано завершение ремонтных работ на ряде энергетических установок, которые производят электроэнергию.