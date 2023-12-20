Отели Парижа возмущены планами утроить туристический налог к Олимпиаде-2024

Парижские отельеры во вторник возмутились из-за плана правительства Франции утроить налог для посетителей за поселение в отелях в следующем году, когда в столице состоятся Олимпийские игры, пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

Туристический налог в Париже варьируется от 0,25 евро (0,27 доллара США) за ночь для для самого простого размещения до 5 евро (5,5 доллара США) за ночь в лакшери-сегменте.

Правительство должно утроить эту сумму в рамках своего бюджета на 2024 год, который планирует провести через парламент без голосования до Рождества.

"Это еще один удар по конкурентоспособности нашего сектора, а также по имиджу Франции в то время, когда все внимание приковано к Олимпийским играм в Париже в 2024 году", - говорится в заявлении союза отелей и ресторанов UMIH и группы гостиничных сетей GNC.

Правительство заявило, что 200-процентное увеличение туристического налога поможет финансировать общественный транспорт.

Синдикаты заявили, что это "составляет 423 миллиона евро в виде налогов, собираемых в год, что намного больше, чем те 200 миллионов евро", которые, как заявили правительство и региональное транспортное управление, им необходимы.

Кэтрин Керард, президент GHR, другого профсоюза, представляющего сектор гостеприимства и общественного питания, добавила: "Власти боятся повышения цен на отели, но они завышают ставку налогов. Затем они придут и обвинят нас".

Отели уже повысили цены за ночь во время Олимпийских игр с 26 июля по 11 августа.

Дополнение

Правительство президента Эммануэля Макрона, пишет издание, должно применить статью 49.3 французской конституции, чтобы принять бюджет на 2024 год без голосования.

После выборов 2022 года он не имеет большинства и несколько раз использовал этот спорный механизм, в том числе для принятия в начале этого года очень спорной пенсионной реформы, несмотря на многомесячные протесты.

Споры возникли после того, как региональные власти объявили о резком повышении цен на билеты на общественный транспорт во время Игр, что вызвало гнев.

Региональное транспортное управление планирует почти вдвое повысить стоимость проезда в метро по разовым билетам и проездным на 10 билетов во время Олимпийских игр.