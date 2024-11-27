Отдал приказ атаковать Киев: сообщено о подозрении генерал-лейтенанту рф

Украинские правоохранители сообщили о подозрении командующему дальней авиации Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил ВС рф, по приказу которого 26 июня 2022 года армия рф нанесла ракетные удары по столице. Об этом в среду сообщил офис Генерального прокурора, передает УНН.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении командующему дальней авиации Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил ВС рф по факту нарушения законов и обычаев войны, Соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, по приказу генерал-лейтенанта 26 июня 2022 года враг нанес ракетные удары по гражданскому населению Киева. Стратегические крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 попали по многоквартирному дому ЖК "Львовский квартал". В результате обстрела погиб мужчина и пострадали еще три человека, среди которых 7-летняя девочка. Полностью было разрушено и повреждено значительное количество квартир и нежилых помещений, уничтожены и повреждены припаркованные автомобили.

Дополнение

Этот же генерал-лейтенант давал приказ осуществить ракетный удар по медицинскому корпусу Национальной детской больницы Охматдет в Киеве 8 июля 2024 года. По данному факту ему также сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.