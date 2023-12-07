Отбор на Евро-2024: юношеская сборная Украины по футболу узнала соперников по элит-раунду

В ПФУ назвали продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту в 2024 году

С 2024 года в Украине для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 31 года страхового стажа. Также возможны варианты выхода на пенсию в 63 или 65 лет с меньшим количеством страховых лет.