Отбор на Евро-2024: юношеская сборная Украины по футболу узнала соперников по элит-раунду
Киев • УНН
Сборная Украины по футболу U-19 сыграет со Швейцарией, Северной Македонией и Латвией в элитном раунде отбора Евро-2024 с 18 по 26 марта 2024 года; победитель группы выйдет на Евро-2024.
Юношеская сборная Украины U-19 узнала своих соперников в элит-раунде квалификации на Евро-2024, передает Украинская ассоциация футбола, пишет УНН.
Детали
Юношеская сборная Украины U-19 в элит-раунде отбора сыграет со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Поединки будут проходить 18 - 26 марта 2024 года.
На Евро-2024 выйдет сборная, которая займет первое место в группе элит-раунда, поэтому Украине нужно выигрывать группу.
Финальная стадия Евро будет проходить 15 - 28 июля 2024 года в Северной Ирландии и станет отбором к ЧМ-2025 (U-20).
Напомним
Украинское правительство работает над планом безопасного возвращения болельщиков на стадионы.
Отбор на Евро-2024: юношеская сборная Украины по футболу узнала соперников по элит-раунду
Сборная Украины по футболу U-19 сыграет со Швейцарией, Северной Македонией и Латвией в элитном раунде отбора Евро-2024 с 18 по 26 марта 2024 года; победитель группы выйдет на Евро-2024.
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