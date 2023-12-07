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Отбор на Евро-2024: юношеская сборная Украины по футболу узнала соперников по элит-раунду

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 11:40  •  15715 просмотра

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Сборная Украины по футболу U-19 сыграет со Швейцарией, Северной Македонией и Латвией в элитном раунде отбора Евро-2024 с 18 по 26 марта 2024 года; победитель группы выйдет на Евро-2024.

Юношеская сборная Украины U-19 узнала своих соперников в элит-раунде квалификации на Евро-2024, передает Украинская ассоциация футбола, пишет УНН.

Детали

Юношеская сборная Украины U-19 в элит-раунде отбора сыграет со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Поединки будут проходить 18 - 26 марта 2024 года.

На Евро-2024 выйдет сборная, которая займет первое место в группе элит-раунда, поэтому Украине нужно выигрывать группу. 

Финальная стадия Евро будет проходить 15 - 28 июля 2024 года в Северной Ирландии и станет отбором к ЧМ-2025 (U-20).

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Напомним

Украинское правительство работает над планом безопасного возвращения болельщиков на стадионы. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Qualification for Euro 2024: Ukraine's youth football team has learned rivals from the elite round
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