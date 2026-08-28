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"От всей души поздравляю": мэр Сочи поздравил родителей погибшего на Украине военнослужащего

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Андрей Прошунин вручил родителям погибшего Айка Роганяна его орден Мужества и назвал это «поздравлением». Позже фразу вырезали из видео.

"От всей души поздравляю": мэр Сочи поздравил родителей погибшего на Украине военнослужащего

Мэр Сочи Андрей Прошунин «от всей души поздравил» родителей 22-летнего местного жителя Айка Роганяна, погибшего на войне в Украине, вручив им его орден Мужества. Об этом сообщает Astra, пишет УНН.

Детали

Во время церемонии Прошунин заявил, что погибший военнослужащий «это заслужил», а память о нём якобы навсегда сохранят в городе.

Боль утраты, конечно, ничем не заглушить. Но тем не менее он это заслужил. Память о нём в городе всегда будет сохранена. Она будет не только о нём, но и обо всех героях, которые идут на защиту нашей родины

— сказал мэр Сочи.

После вручения награды Прошунин пожал руку отцу погибшего и вместо обычных соболезнований семье решил «поздравить» её с гибелью сына.

Спасибо. От всей души. Поздравляю. За сына вам большое спасибо

— сказал мэр.

Позже в Telegram-канале мэра видео церемонии отредактировали. Из записи вырезали фразу «от всей души поздравляю», оставив лишь слова благодарности отцу за сына.

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