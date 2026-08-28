"Від душі вітаю": мер сочі привітав батьків загиблого в Україні військового
Київ • УНН
андрій прошунін вручив батькам загиблого айка роганяна його орден Мужності та назвав це «привітанням». Пізніше фразу вирізали з відео.
Мер сочі андрій прошунін "від душі привітав" батьків 22-річного місцевого жителя Айка Роганяна, який загинув на війні в Україні, вручивши їм його орден Мужності. Про це повідомляє Astra, пише УНН.
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Під час церемонії прошунін заявив, що загиблий військовий "це заслужив", а пам'ять про нього нібито назавжди збережуть у місті.
Біль втрати, зрозуміло, нічим не перебити. Але тим не менш він це заслужив. Пам'ять про нього в місті завжди буде збережена. Вона буде не тільки про нього, а про всіх героїв, які йдуть на захист нашої батьківщини
Після вручення нагороди прошунін потиснув руку батькові загиблого та, замість звичайного співчуття родині, вирішив "привітати" її із загибеллю сина.
Дякую. Від душі. Вітаю. За сина вам велике спасибі
Пізніше у Telegram-каналі мера відео церемонії відредагували. З запису вирізали фразу "від душі вітаю", залишивши лише слова подяки батькові за сина.
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