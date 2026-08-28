"Від душі вітаю": мер сочі привітав батьків загиблого в Україні військового

Мер сочі андрій прошунін "від душі привітав" батьків 22-річного місцевого жителя Айка Роганяна, який загинув на війні в Україні, вручивши їм його орден Мужності. Про це повідомляє Astra, пише УНН.

Під час церемонії прошунін заявив, що загиблий військовий "це заслужив", а пам'ять про нього нібито назавжди збережуть у місті.

Біль втрати, зрозуміло, нічим не перебити. Але тим не менш він це заслужив. Пам'ять про нього в місті завжди буде збережена. Вона буде не тільки про нього, а про всіх героїв, які йдуть на захист нашої батьківщини