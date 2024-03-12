От россиян пытаются скрыть победу Украины на "Оскаре" - Центр стратегических коммуникаций

российские федеральные каналы второй год подряд не упомянули о церемонии "Оскар", где украинский фильм "20 дней в Мариуполе" одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

На пиратских трансляциях церемонии победу ленты вырезали, а большинство z-блогеров проигнорировали это событие, сообщаетЦентр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Как отмечают в центре, в России молчаливо отреагировали на украинский фильм "20 дней в Мариуполе", который получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Федеральные каналы уже второй год подряд даже не упомянули о церемонии в новостях. На пиратских трансляциях церемонии, которые шли на российских сервисах, фрагмент речи Чернова вырезали, как и вообще ту часть церемонии, где ему вручили премию. Большинство z-блогеров, освещавших "Оскар", победу украинского фильма проигнорировали. Или, как Скабеева, назвали "набором фейков" и "постановкой - отметили в центре.

Напомним,

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя в марте 2022 года, одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар".