От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Бывший народный депутат Александр Шепелев, которого обвиняют в государственной измене, заказных убийствах и других финансовых и коррупционных преступлениях, тесно сотрудничал с российскими спецслужбами уже в то время, когда сознательные украинцы отстаивали евроинтеграционные стремления и начинали бороться за территориальную целостность Украины. Об этом свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении редакции УНН.

Детали

Шепелев был готов на любое сотрудничество с врагом, регулярно с удовольствием выполнял задания кураторов фсб и гру и мечтал в будущем работать на благо россии. В частности, в пояснительной записке директору фсб Александру Бортникову, написанной Шепелевым собственноручно, он указывает, что добровольно сотрудничал с фсб и группой и подчеркивает свою искренность в выполнении заданий спеслужб.

В документе экс-депутат украинского парламента рассказывает об активном сотрудничестве с российскими спецслужбами и неукоснительном выполнении всех их указаний.

Шепелев рассказывает директору фсб, как был завербован сотрудниками гру. Он вспоминает, как его тренировали проходить собеседования и проверки.

"С первой нашей встречи в мае 2013 года в Венгрии с Гором Хечояном и Романом Бахарчиевым, с которыми меня познакомил и привез в Будапешт мой друг Емельян Захаров и сказал, что эти люди сотрудники гру россии, очень серьезные люди, и если я смогу убедить их и заинтересовать своей историей и во мне будет заинтересована спецслужба, то они меня и семью доставят в россию и облегчат легализацию и госохрану (дадут - ред. ) и я смогу жить спокойно и заниматься бизнесом и работать на благо россии, помогать спецслужбам", - пишет Шепелев.

В пояснительной записке директору фсб рф экс-депутат также рассказывает, что после прохождения проверок он должен стать сотрудником "конторы", так в правоохранительных кругах называют разведывательные органы - фсб и гру.

"Я четко выполнял все инструкции, волновался чтобы где-то не подвести, поэтому строго по договоренности придерживался всех инструкций, обещаний, договоренностей, правил", - признается Шепелев.

В качестве примера он привел успешную операцию фсб, в которой участвовал, по задержанию другого кадрового офицера спецслужбы Юрия Ильина. Примечательно, что в обращении к руководителю фсб Шепелев указывает, что является гражданином Украины и Канады, а место его проживания - ДНР.

Кроме того, в распоряжении УНН есть обращение за подписью Шепелева к генеральному прокурору рф и руководителю федеральной миграционной службы (фмс) россии с просьбой предоставить ему политическое убежище в россии, в которых также его местом жительства указана ДНР.

В пояснении к обращению к руководителю фмс рф Шепелев утверждает, что его преследуют в Украине за поддержку бывшего президента-беглеца виктора януковича, а также, что власти якобы хотят получить от него информацию для уничтожения своих политических конкурентов. Шепелев отмечает, что во время его работы в Верховной Раде, в частности в парламентском комитете банковской, финансовой, налоговой и таможенной политики и в спецкомиссии по приватизации имел тесные связи с политической верхушкой.

"Имею большой объем политической и коммерческой информации", - подчеркнул Шепелев, объясняя свою ценность.

"Прошу рассмотреть возможность признания меня беженцем в соответствии с законодательством рф..., чтобы я мог спокойно жить и работать в российской федерации и на благо российской федерации", - умолял Шепелев.

Дополнение

Ранее УНН рассказывал, что прокурор Виктория Оршавская подала в ВСП жалобу на судей Верховного суда Король В.В., Маринич В.К. и Марковец А.М., которые рассматривали кассацию по делу Шепелева, и 6 июля 2023 года изменили ему приговор судов предыдущих инстанций. В частности, коллегия Верховного суда решила закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Кроме того, судьи существенно уменьшили срок отбывания наказания Шепелева, засчитав ему срок пребывания в СИЗО рф с 19 марта 2015 года по 8 июля 2016 года.

Тогда российские правоохранители задержали его по экстрадиционному запросу Украины. Пока якобы решался вопрос его выдачи Украине, Шепелев активно сотрудничал с фсб рф и должен был находиться в следственном изоляторе.

Спустя год россия все же отказалась выдать беглого нардепа украинскому правосудию, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. Коллегия Верховного суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах.

Таким образом, по решению кассационной инстанции Шепелев полностью отбыл наказание по приговору Деснянского районного суда г. Киева от 7 августа 2020 года. Кроме того, из-за закрытия эпизодов о подкупе имущество экс-нардепа не будут конфисковывать. Напомним, в 2014 году Шепелева задержали по делу об убийстве четырех человек и покушении на убийство банкира Сергея Дядечко. Однако экс-депутату удалось сбежать из-под стражи через "больничную схему". Четыре года он скрывался в россии и был задержан украинскими правоохранителями только в 2018 году.

Кроме дела о заказе убийств пяти человек, в украинских судах также рассматриваются дела по обвинению Шепелева в совершении государственной измены и хищении средств "Родовід банка".