От 8° мороза до 16° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине ожидается резкая смена погодных условий 23 ноября. На западе и севере - снег и гололедица с температурой до -8°, тогда как на юге - дождь и до +16°.
В Украине сегодня ожидается на западе и севере - снег и гололедица с температурой до -8°, тогда как на юге - дождь и до +16°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 23 ноября облачно. В западных областях небольшой, ночью в Карпатах умеренный снег; температура ночью 3-8° мороза, днем около 0°.
В северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской областях ночью значительный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем местами небольшой мокрый снег; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.
На остальной территории умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя; температура в течение суток 3-8° тепла (днем на востоке и юго-востоке страны 8-13°); в Крыму ночью 8-13° тепла, днем 11-16°.
В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы 17-22 м/с, ночью на юге страны местами 25 м/с.
Прогноз погоды по Киевской области
Облачно. Ночью значительный мокрый снег и налипание мокрого снега, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. По Киеву температура ночью и днем около 0°.
Погода в Украине: от снега до +14° - где ждать наибольших контрастов22 нояб. 2024, 11:00 • 13627 просмотров