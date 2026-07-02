Осторожно, мошенники: в Нацполиции предупредили о рисках сдачи экзамена на права без личного присутствия
Киев • УНН
Нацполиция предупреждает о мошенниках, которые предлагают "гарантированно" сдать практический экзамен в сервисном центре МВД без личного присутствия. Таких услуг не существует, люди рискуют потерять деньги и получить поддельное водительское удостоверение.
Мошенники предлагают "гарантированно" сдать практический экзамен на получение водительского удостоверения в сервисном центре МВД без личного присутствия. Об этом предупреждает Нацполиция, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на самом деле таких "услуг" не существует: люди рискуют потерять деньги, передать злоумышленникам персональные данные и получить поддельное водительское удостоверение, которое не отображается в государственных реестрах и приложении "Дія".
Главный сервисный центр МВД совместно с Киберполицией подчеркивают: практический экзамен сдается исключительно лично после предъявления необходимых документов. Никаких законных способов сдать его дистанционно или через посредников не существует
Правоохранители призывают граждан не переходить по подозрительным ссылкам, не отправлять незнакомцам копии документов и не переводить средства на частные карты.
"За изготовление, продажу и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Если заметили мошеннический контент, сообщите об этом Киберполиции", - призвали в Нацполиции.
Напомним
Национальная полиция Украины сообщила, что телефонное мошенничество остается распространенным способом выманивания данных и денег. Мошенники могут представляться сотрудниками банка, мобильного оператора или государственного учреждения.
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