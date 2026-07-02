Осторожно, мошенники: в Нацполиции предупредили о рисках сдачи экзамена на права без личного присутствия

Мошенники предлагают "гарантированно" сдать практический экзамен на получение водительского удостоверения в сервисном центре МВД без личного присутствия. Об этом предупреждает Нацполиция, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на самом деле таких "услуг" не существует: люди рискуют потерять деньги, передать злоумышленникам персональные данные и получить поддельное водительское удостоверение, которое не отображается в государственных реестрах и приложении "Дія".

Главный сервисный центр МВД совместно с Киберполицией подчеркивают: практический экзамен сдается исключительно лично после предъявления необходимых документов. Никаких законных способов сдать его дистанционно или через посредников не существует - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают граждан не переходить по подозрительным ссылкам, не отправлять незнакомцам копии документов и не переводить средства на частные карты.

"За изготовление, продажу и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Если заметили мошеннический контент, сообщите об этом Киберполиции", - призвали в Нацполиции.

Напомним

Национальная полиция Украины сообщила, что телефонное мошенничество остается распространенным способом выманивания данных и денег. Мошенники могут представляться сотрудниками банка, мобильного оператора или государственного учреждения.

Мошенники рассылают фейковые письма от Буданова, информация о кибермошенничестве передана правоохранителям - ОП