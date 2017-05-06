Последний день предвыборной кампании во Франции отметился протестами

“Несмотря на усиление мер безопасности, активистам экологической организации Greenpeace удалось рано утром взобраться на Эйфелеву башню и вывесить между ее опор баннер против праворадикального кандидата Марин Ле Пен. На нем был начертан девиз республики — „Свобода. Равенство. Братерство“ — а также хэштег #resist (сопротивление)”, — говорится в сообщении.

Глава французского отделения организации Жан-Франсуа Жуйар назвал мероприятие “предупреждением против программы Ле Пен и угроз, которую она представляет для общественных организаций”.

Вследствие акции Greenpeace полицией были задержаны 12 человек.

Кроме того, в Париже протестовали школьники и студенты. По крайней мере десять школ и лицеев были частично или полностью заблокированы молодежью, которая выступает против обоих кандидатов в президенты. Недовольные также прошли маршем по улицам французской столицы.