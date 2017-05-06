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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 33580 перегляди

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Останній день передвиборчої кампанії у Франції відзначився протестами

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Останній день передвиборчої кампанії до другого туру голосування за президента Франції, у п’ятницю, 5 травня, відзначився низкою акцій протестів у країні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Останній день передвиборчої кампанії у Франції відзначився протестами

“Попри посилення заходів безпеки, активістам екологічної організації Greenpeace вдалося рано-вранці видертися на Ейфелеву вежу та вивісити між її опор банер проти праворадикальної кандидатки Марін Ле Пен. На ньому був написаний девіз республіки — „Свобода. Рівність. Братерство“ — а також хештег #resist (спротив)”, — йдеться в повідомленні.

Голова французького відділення організації Жан-Франсуа Жуйар назвав захід “попередженням проти програми Ле Пен та загроз, яку вона становить для громадських організацій”.

Внаслідок акції Greenpeace поліцією було затримано 12 осіб.

Окрім того, у Парижі протестували школярі та студенти. Щонайменше десять шкіл та ліцеїв були частково чи повністю заблоковані молоддю, яка виступає проти обох кандидатів у президенти. Незадоволені також пройшли маршем вулицями французької столиці.

 

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