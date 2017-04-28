Человека из окружения В.Януковича, который заключил сделку со следствием, взяли под охрану - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Член преступной организации экс-президента Виктора Януковича, который заключил сделку со следствием, а также судья, который принял решение о конфискации 1,5 млрд долл., взяты под охрану. Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"... человек, соглашение с которой мы заключили, - член преступной организации, находится под защитой, и судья, который принял это решение, (о конфискации средств режима Януковича - ред.) будет находиться под защитой", - сказал Ю.Луценко.
Он не исключил, что преступники им могут отомстить.
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Напомним, П.Порошенко заявил, что "средства Януковича" вернули в Госбюджет.