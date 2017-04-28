Человека из окружения В.Януковича, который заключил сделку со следствием, взяли под охрану - ГПУ

"... человек, соглашение с которой мы заключили, - член преступной организации, находится под защитой, и судья, который принял это решение, (о конфискации средств режима Януковича - ред.) будет находиться под защитой", - сказал Ю.Луценко.

Он не исключил, что преступники им могут отомстить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Средства команды В.Януковича находились на около 100 различных счетах

Напомним, П.Порошенко заявил, что "средства Януковича" вернули в Госбюджет.