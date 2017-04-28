Особу з оточення В.Януковича, яка уклала угоду зі слідством, взяли під охорону - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Член злочинної організації екс-президента Віктора Януковича, який уклав угоду зі слідством, а також суддя, яка ухвалила рішення про конфіскацію 1,5 млрд дол., взяті під охорону. Про це на брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"...людина, угоду з якою ми заключили, – член злочинної організації, перебуває під захистом, і суддя, яка прийняла це рішення, (про конфіскацію коштів режиму В.Януковича – ред.) перебуватиме під захистом",- сказав Ю.Луценко.
Він не виключив, що злочинці їм можуть помситись.
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Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що "кошти Януковича" повернули до Держбюджету.