Личность хабаровского стрелка установили

“Личность совершившего преступление в г.Хабаровске установлена — это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе”, — говорится в сообщении.

Напомним, три человека погибли сегодня в результате нападения на приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю. Среди них — сотрудник ФСБ, посетитель приемной и сам нападавший. Еще один посетитель ранен.