Особу хабаровського стрілка встановили

“Особа того, хто вчинив злочин у м.Хабаровську, встановлена ​​— це уродженець і житель Хабаровського краю Конєв А.В., 1999 року народження. Є дані про його приналежність до неонацистської групи”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, три людини загинули сьогодні в результаті нападу на приймальню управління ФСБ по Хабаровському краю. Серед них — співробітник ФСБ, відвідувач приймальні і сам нападник. Ще один відвідувач поранений.