Особу хабаровського стрілка встановили
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Встановлено особу нападника, який вчинив стрілянину у приймальні управління Федеральної служби безпеки РФ у Хабаровську, передає УНН із посиланням на сайт відомства.
“Особа того, хто вчинив злочин у м.Хабаровську, встановлена — це уродженець і житель Хабаровського краю Конєв А.В., 1999 року народження. Є дані про його приналежність до неонацистської групи”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, три людини загинули сьогодні в результаті нападу на приймальню управління ФСБ по Хабаровському краю. Серед них — співробітник ФСБ, відвідувач приймальні і сам нападник. Ще один відвідувач поранений.