Личность мужчины, подозреваемого в нападении на полицейских в Париже, установлено

По данным полииции, главным подозреваемым является 39-летний мужчина, который жил на восточной окраине Парижа.

“Личность нападавшего была установлена, расследование продолжается”, — заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

Однако ни в полиции, ни в прокуратуре не раскрывают имени подозреваемого. В сообщении указывается, что правоохранителям оно известно.

“Все, что я еще могу вам сказать, это то, что лицо нападающего известно, это было проверено. Я вам его не назову, потому что следствие уже идет с обысками и, в том числе, с целью установить, были ли у него сообщники”, — сказал Ф.Моленс.

В связи с нападением на полицейских, возбуждено дело об убийстве и попытке убийства представителей государственной власти в связи с террористическим замыслом и участием в преступной террористической организации с целью покушения на жизнь людей. Расследование поручено антитеррористической секции Парижской полиции и Генеральной дирекции внутренней безопасности.

Как сообщал УНН, в центре Парижа на Елисейских полях произошла перестрелка , в результате которой пострадали двое полицейских. Один из сотрудников полиции погиб.