Особу чоловіка, підозрюваного в нападі на поліцейських в Парижі, встановлено

За даними поліїції, головним підозрюваним є 39-річний чоловік, який жив на східній околиці Парижа.

“Особу нападника було встановлено, розслідування триває”, — заявив прокурор Парижа Франсуа Моленс.

Проте ні в поліції, ні в прокуратурі не розкривають імені підозрюваного. У повідомленні вказується, що правоохоронцям воно відомо.

“Все, що я ще можу вам сказати, це те, що особа нападника відома, це було перевірено. Я вам його не назву, тому що слідство вже йде з обшуками і, в тому числі, з метою встановити, чи були у нього спільники”, — сказав Ф.Моленс.

У зв’язку з нападом на поліцейських, відкрито справу про вбивство і спробу вбивства представників державної влади у зв’язку з терористичним задумом і участю у злочинній терористичної організації з метою замаху на життя людей. Розслідування доручено антитерористичній секції Паризької поліції і Генеральній дирекції внутрішньої безпеки.

Як повідомляв УНН, у центрі Парижа на Єлісейських полях відбулася перестрілка, внаслідок якої постраждали двоє поліцейських. Один із співробітників поліції загинув.