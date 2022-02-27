Особенно опасны террористы: украинцев призвали помочь ВСУ обнаружить колонну вражеской техники с пометкой "V", которая движется в сторону Киева

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“Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, что обозначена буквой V. Это особо опасные террористы, которые прибыли в Украину со специальным заданием”, - говорится в сообщении.

Детали

Там отметили, что техника движется в сторону Киева. ГПСУ обращается ко всем гражданам Киевской области и Киева, кто видел, зафиксировал или знает место нахождения этой колонны - срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не позволить их дальнейшее перемещение.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.