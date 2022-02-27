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Особливо небезпечні терористи: українців закликали допомогти ЗСУ виявити колону ворожої техніки із позначкою "V", яка рухається у бік Києва

Особливо небезпечні терористи: українців закликали допомогти ЗСУ виявити колону ворожої техніки із позначкою "V", яка рухається у бік Києва

Київ • УНН

 • 426782 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V, яка рухається у бік Києва. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.

Цитата

“Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Там наголосили, що техніка рухається в бік Києва. ДПСУ звертається до всіх громадян Київської області та Києва, хто бачив, зафіксував або знає місце знаходження цієї колони - терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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