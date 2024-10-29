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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Основатель компании, владеющей TikTok, стал самым богатым человеком Китая - Reuters

Основатель компании, владеющей TikTok, стал самым богатым человеком Китая - Reuters

Киев  •  УНН

18:59 • 6591 просмотра

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Чжан Имин, основатель ByteDance, возглавил список самых богатых людей Китая с состоянием в 49,3 млрд долларов. Он обошел владельца компании по производству бутилированной воды Чжун Шаншаня, чье состояние упало на 24%.

Основатель компании ByteDance, которая владеет платформой TikTok, Чжан Имин является самым богатым человеком в Китае с личным состоянием в 49,3 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ежегодный список самых богатых людей Китая - Hurun China Rich List, передает УНН.

Детали

Чжан, ушел с поста исполнительного директора ByteDance в 2021 году, но мировой доход ByteDance вырос в прошлом году на 30% до 110 миллиардов долларов, что способствовало росту личного состояния предпринимателя.

Мужчина обогнал магната бутылочной воды Чжун Шаншаня, который опустился на второе место, поскольку его состояние упало на 24% до 47,9 миллиарда долларов.

Отмечается, что количество миллиардеров в списке сократилось на 142 до 753, уменьшившись более чем на треть по сравнению с пиком 2021 года.

Экономика Китая и фондовые рынки пережили тяжелый год

- пояснил глава Hurun Report Руперт Хугеверф.

Наиболее резкое падение состояния произошло в секторе недвижимости Китая, добавил он, тогда как потребительская электроника явно растет быстрыми темпами.

Forbes официально объявил Тейлор Свифт долларовой миллиардершей2 апреля 2024, 21:45 • 50937 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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