Основатель компании, владеющей TikTok, стал самым богатым человеком Китая - Reuters
Киев • УНН
Чжан Имин, основатель ByteDance, возглавил список самых богатых людей Китая с состоянием в 49,3 млрд долларов. Он обошел владельца компании по производству бутилированной воды Чжун Шаншаня, чье состояние упало на 24%.
Основатель компании ByteDance, которая владеет платформой TikTok, Чжан Имин является самым богатым человеком в Китае с личным состоянием в 49,3 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ежегодный список самых богатых людей Китая - Hurun China Rich List, передает УНН.
Детали
Чжан, ушел с поста исполнительного директора ByteDance в 2021 году, но мировой доход ByteDance вырос в прошлом году на 30% до 110 миллиардов долларов, что способствовало росту личного состояния предпринимателя.
Мужчина обогнал магната бутылочной воды Чжун Шаншаня, который опустился на второе место, поскольку его состояние упало на 24% до 47,9 миллиарда долларов.
Отмечается, что количество миллиардеров в списке сократилось на 142 до 753, уменьшившись более чем на треть по сравнению с пиком 2021 года.
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Наиболее резкое падение состояния произошло в секторе недвижимости Китая, добавил он, тогда как потребительская электроника явно растет быстрыми темпами.
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