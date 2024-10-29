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Засновник компанії, яка володіє TikTok, став найбагатшою людиною Китаю - Reuters

Київ • УНН

 • 20486 перегляди

Чжан Імін, засновник ByteDance, очолив список найбагатших людей Китаю зі статком у 49,3 млрд доларів. Він обійшов власника компанії з виробництва бутильованої води Чжун Шаншаня, чиї статки впали на 24%.

Засновник компанії, яка володіє TikTok, став найбагатшою людиною Китаю - Reuters

Засновник компанії ByteDance, яка володіє платформою TikTok, Чжан Імін є найбагатшою людиною в Китаї з особистим статком у 49,3 мільярда доларів. Про це пише Reuters з посиланням на щорічний список найбагатших людей Китаю – Hurun China Rich List, передає УНН.

Деталі

Чжан, пішов з посади виконавчого директора ByteDance у 2021 році, але світовий дохід ByteDance зріс минулого року на 30% до 110 мільярдів доларів, що сприяло зростанню особистого стану підприємця..

Чоловік обігнав магната пляшкової води Чжун Шаншаня, який опустився на друге місце, оскільки його статки впали на 24% до 47,9 мільярда доларів.

Зазначається, що кількість мільярдерів у списку скоротилася на 142 до 753, зменшившись більш ніж на третину порівняно з піком 2021 року.

Економіка Китаю та фондові ринки пережили важкий рік

- пояснив голова Hurun Report Руперт Хугеверф.

Найбільш різке падіння статків відбулося в секторі нерухомості Китаю, додав він, тоді як споживча електроніка явно зростає швидкими темпами.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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