Осмаев заверил, что он и сын Окуевой находятся в безопасности

А.Осмаев сообщил, что сейчас находится под охраной.

“У меня есть охрана ... Сейчас я в безопасности. Не переживайте”, — сказал он.

А.Осмаев также рассказал, что воспитанием сына А.Окуевой будет заниматься, как и раньше, ее мама.

“Его воспитанием занимается ее мама уже давно. Он в безопасности и ничего ему не угрожает”, — добавил он.

На уточняющий вопрос ведущей, почему семья не позволила проститься с А.Окуевой на Майдане, он ответил следующее: “В первую очередь, это было в целях безопасности ... Также с точки зрения того, что по нашим традициям не принято делать такие большие мероприятия. Это делается в узком кругу. Главное — мы выполнили ее волю. Она хотела быть похороненной в конкретном месте и мы это выполнили”.

Как сообщал УНН, Осмаев прокомментировал расследование убийства Окуевой.