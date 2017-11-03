Осмаев заверил, что он и сын Окуевой находятся в безопасности

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51370 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 118690 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103903 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106646 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105551 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 95717 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104402 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102247 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143650 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116332 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Осмаев заверил, что он и сын Окуевой находятся в безопасности

Осмаев заверил, что он и сын Окуевой находятся в безопасности

Киев  •  УНН

 • 10868 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Осмаев заявил, что он и сын его жены Амины Окуевой, находятся в безопасности. Об этом он сказал в эфире программы “Право на власть”, сообщает УНН.

А.Осмаев сообщил, что сейчас находится под охраной.

“У меня есть охрана ... Сейчас я в безопасности. Не переживайте”, — сказал он.

А.Осмаев также рассказал, что воспитанием сына А.Окуевой будет заниматься, как и раньше, ее мама.

“Его воспитанием занимается ее мама уже давно. Он в безопасности и ничего ему не угрожает”, — добавил он.

На уточняющий вопрос ведущей, почему семья не позволила проститься с А.Окуевой на Майдане, он ответил следующее: “В первую очередь, это было в целях безопасности ... Также с точки зрения того, что по нашим традициям не принято делать такие большие мероприятия. Это делается в узком кругу. Главное — мы выполнили ее волю. Она хотела быть похороненной в конкретном месте и мы это выполнили”.

Как сообщал УНН, Осмаев прокомментировал расследование убийства Окуевой.

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