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Осмаєв запевнив, що він та син Окуєвої перебувають у безпеці

Осмаєв запевнив, що він та син Окуєвої перебувають у безпеці

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Адам Осмаєв заявив, що він та син його дружини Аміни Окуєвої ,перебувають у безпеці. Про це він сказав в ефірі програми “Право на владу”, повідомляє УНН.

А.Осмаєв повідомив, що наразі перебуває під охороною.

“У мене є охорона... Зараз я у безпеці. Не переживайте”, — сказав він.

А.Осмаєв також розповів, що вихованням сина А.Окуєвої буде займатись, як і раніше, її мама.

“Його вихованням займається її мама вже давно. Він у безпеці і нічого йому не загрожує”, — додав він.

На уточнююче запитання ведучої, чому родина не дала змоги попрощатись з А. Окуєвою на Майдані, він відповів наступне: “В першу чергу, це було у цілях безпеки... Також з точки зору того, що за нашими традиціями не прийнято робити такі великі заходи. Це робиться у вузькому колі. Головне — ми виконали її волю. Вона хотіла бути похованою у конкретному місці і ми це виконали”.

Як повідомляв УНН, Осмаєв прокоментував розслідування убивства Окуєвої.

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