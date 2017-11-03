Осмаєв запевнив, що він та син Окуєвої перебувають у безпеці

А.Осмаєв повідомив, що наразі перебуває під охороною.

“У мене є охорона... Зараз я у безпеці. Не переживайте”, — сказав він.

А.Осмаєв також розповів, що вихованням сина А.Окуєвої буде займатись, як і раніше, її мама.

“Його вихованням займається її мама вже давно. Він у безпеці і нічого йому не загрожує”, — додав він.

На уточнююче запитання ведучої, чому родина не дала змоги попрощатись з А. Окуєвою на Майдані, він відповів наступне: “В першу чергу, це було у цілях безпеки... Також з точки зору того, що за нашими традиціями не прийнято робити такі великі заходи. Це робиться у вузькому колі. Головне — ми виконали її волю. Вона хотіла бути похованою у конкретному місці і ми це виконали”.

Як повідомляв УНН, Осмаєв прокоментував розслідування убивства Окуєвої.