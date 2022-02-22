Осколочное ранение жителя Марьинки: полиция открыла дело
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Полиция Донецкой области открыла уголовное производство по факту осколочного ранения жителя Марьинки, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
Сегодня, 22 февраля, около 17:30 часов, в результате обстрела со стороны оккупантов травмирован 50-летний мужчина. Снаряд попал в дом. Пострадавший доставлен в медучреждение в Курахово.
Сейчас оккупанты не прекращают огонь по городу.
После завершения обстрела на месте происшествия будет работать следственно-оперативная группа полиции, которая зафиксирует последствия и нанесенные повреждения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 “Нарушение законов и обычаев войны” УК Украины.
Ранее
На Донбассе за текущую сутки зафиксировано более 70 вражеских нарушений “режима тишины”. В итоге умер один украинский военный, шестеро пострадали.