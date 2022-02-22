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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Осколкове поранення мешканця Мар'їнки: поліція відкрила справу

Осколкове поранення мешканця Мар'їнки: поліція відкрила справу

Київ • УНН

 • 87825 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження за фактом осколкового поранення мешканця Мар'їнки, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

Сьогодні, 22 лютого, близько 17:30 години, внаслідок обстрілу з боку окупантів травмовано 50-річного чоловіка. Снаряд потрапив у будинок. Потерпілого доставлено до медзакладу у Кураховому.

Наразі окупанти не припиняють вогонь по місту.

Після завершення обстрілу на місці події працюватиме слідчо-оперативна група поліції, яка зафіксує наслідки та нанесені ушкодження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 “Порушення законів та звичаїв війни” КК України.

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На Донбасі за поточну добу зафіксовано понад 70 ворожих порушень “режиму тиші”. У результаті помер один український військовий, шестеро постраждали.

Українські Національні Новини

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