ВСУ открыл производство по делу по иску финансовой компании “Плеяда” к Фонду гарантирования вкладов физлиц, уполномоченного лица Фонда на осуществление временной администрации в банке “Михайловский” о признании действий, распоряжения и приказа ФГВФЛ противоправными.

Напомним, речь идет о судебном деле № 826/8273/16, в котором все судебные инстанции, от Окружного административного суда Киева в Высший административный суд Украины констатировали, что ФГВФЛ противоправно признал ничтожным договор факторинга между банком “Михайловский” и ФК “Плеяда” .

Суды пришли к выводу, что кредитный портфель банка был правомерно передан финансовой компании “Плеяда”, а значит компания законно приобрела права требования по кредитному портфелю, который в дальнейшем был передан от “Плеяды” “Фагору”. При этом указанные суды запретили банку “Михайловский” (Фонда гарантирования вкладов физлиц) принимать средства от заемщиков.

Открывая производство по делу, все предыдущие судебные решения были оставлены в силе. Временно, до решения дела по существу, остановлено выполнение судебных решений, и до сих пор не выполнялись ФГВФЛ.

Кроме того, как ранее сообщали в финансовой компании “Фагор”, она не является стороной административных судебных процессов между ФГВФЛ и ФК “Плеяда”, а потому они никак не влияют на право ФК “Фагор” принимать средства от заемщиков банка “Михайловский”.

Также Фонд гарантирования вкладов сообщал, что административный суд не рассматривает вопрос по существу , а только по процедуре. Окончательное решение может быть вынесено хозяйственным судом или судом общей юрисдикции по существу вопроса ничтожности.

Согласно решениям общих судов, вступившие в силу и в отмене которых Фонда гарантирования было отказано, ФК “Фагор” — единственная компания, которая имеет право принимать средства от заемщиков банка “Михайловский”, поэтому, погашение задолженности по реквизитам посторонних лиц, в том числе фонда гарантирования вкладов физлиц и банка “Михайловский” являются ложными и ненадлежащими.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сейчас рассматривает вопрос открытия уголовного производства против Фонда гарантирования вкладов физлиц по факту незаконного взимания средств с заемщиков банка “Михайловский”.