Оскарження протиправних дій ФГВФО щодо кредитного портфелю банку “Михайлівський” дійшло до ВСУ

ВСУ відкрив провадження у справі за позовом фінансової компанії “Плеяда” до Фонду гарантування вкладів фізосіб, уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в банку “Михайлівський” про визнання дій, розпорядження та наказу ФГВФО протиправними.

Нагадаємо, йдеться про судову справу № 826/8273/16, в якій усі судові інстанції, від Окружного адміністративного суду м.Києва до Вищого адміністративного суду України констатували, що ФГВФО протиправно визнав нікчемним договір факторингу між банком “Михайлівський” та ФК “Плеяда”.

Суди дійшли висновку, що кредитний портфель банку було правомірно передано фінансовій компанії “Плеяда”, а отже компанія законно набула прав вимоги за кредитним портфелем, який в подальшому був переданий від “Плеяди” до “Фагору”. При цьому вказані суди заборонили банку “Михайлівський” (Фонду гарантування вкладів фізосіб) приймати кошти від позичальників.

Відкриваючи провадження у справі, всі попередні судові рішення були залишені в силі. Тимчасово, до вирішення справи по суті, зупинено виконання судових рішень, які і до цього часу не виконувались ФГВФО.

Крім того, як раніше повідомляли у фінансовій компанії “Фагор”, вона не є стороною адміністративних судових процесів між ФГВФО та ФК “Плеяда”, а тому вони жодним чином не впливають на право ФК “Фагор” приймати кошти від позичальників банку “Михайлівський”.

Також Фонд гарантування вкладів повідомляв, що адміністративний суд не розглядає питання по суті, а лише по процедурі. Остаточне рішення може бути винесено господарським судом або судом загальної юрисдикції по суті питання нікчемності.

Згідно з рішеннями загальних судів, які набули чинності та у скасуванні яких Фонду гарантування було відмовлено, ФК “Фагор” — єдина компанія, яка має право приймати кошти від позичальників банку “Михайлівський”, відтак, погашення заборгованості за реквізитами сторонніх осіб, у тому числі Фонду гарантування вкладів фізосіб та банку “Михайлівський” є помилковими та неналежними.

Національне антикорупційне бюро України наразі розглядає питання відкриття кримінального провадження проти Фонду гарантування вкладів фізосіб за фактом незаконного стягнення коштів з позичальників банку “Михайлівський”.