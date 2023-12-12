Ощадбанк предупредил о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов из-за хакерской атаки "Киевстар"
Киев • УНН
Ощадбанк предупредил о возможных перебоях в работе банкоматов, самообслуживания и POS-терминалов из-за хакерской атаки на сеть "Киевстар". Хотя мобильные сервисы остаются стабильными, клиенты могут испытывать проблемы со связью.
Некоторые банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы Ощадбанка могут не работать из-за хакерской атаки на сеть мобильного оператора "Киевстар", спровоцировавшей масштабный сбой, сообщили в банке, пишет УНН.
Некоторые банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка могут не работать из-за отсутствия связи. Наши партнеры из компании "Киевстар" делают все для решения технических вопросов.
Детали
Однако, сервисы Ощада, которые связаны с мобильным оператором, работают стабильно. С перечнем ближайших отделений и банкоматов можно ознакомиться по ссылке или же мобильном приложении.
Напомним
В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету.
"Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.
Ощадбанк предупредил о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов из-за хакерской атаки "Киевстар"
Ощадбанк предупредил о возможных перебоях в работе банкоматов, самообслуживания и POS-терминалов из-за хакерской атаки на сеть "Киевстар". Хотя мобильные сервисы остаются стабильными, клиенты могут испытывать проблемы со связью.
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