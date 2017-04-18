"Ощадбанк" выиграл суд против "Сбербанка России"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Ощадбанк выиграл суд против Сбербанка России и добился запрета использовать им обозначение "Сбербанк". Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка, передает УНН.
“Сегодня, 18 апреля 2017, Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому были признаны недействительными десять торговых марок Сбербанка, лишено последнего доменного имени sberbank.ua и удовлетворено требование о запрете использовать торговую марку "СБЕРБАНК"”, — говорится в сообщении.
Напомним, 15 января 2016 Ощадбанк подал иск в суд о защите своей торговой марки “Сбербанк”.