"Ощадбанк" выиграл суд против "Сбербанка России"

“Сегодня, 18 апреля 2017, Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому были признаны недействительными десять торговых марок Сбербанка, лишено последнего доменного имени sberbank.ua и удовлетворено требование о запрете использовать торговую марку "СБЕРБАНК"”, — говорится в сообщении.

Напомним, 15 января 2016 Ощадбанк подал иск в суд о защите своей торговой марки “Сбербанк”.