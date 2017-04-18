"Ощадбанк" виграв суд проти "Сбербанку Росії"

“Сьогодні, 18 квітня 2017 року, Господарський суд м.Києва виніс рішення, згідно з яким було визнано недійсними десять торгівельних марок Сбербанку, позбавлено останнього доменного імені sberbank.ua та задоволено вимогу про заборону використовувати торговельну марку "СБЕРБАНК"”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 15 січня 2016 року Ощадбанк подав позов до суду про захист своєї торговельної марки “Сбербанк”.