Оржель: мы приняли необходимые решения для обеспечения отделения ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. На сегодняшнем заседании правительство приняло необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение украинской ГТС и возможность заключения договора на транзит газа согласно требованиям третьего энергетического пакета и европейского законодательства. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.
"Мы готовимся, и очень важно, что мы принимаем это решение (о анбандлинге - ред.) перед завтрашними трехсторонними переговорами ЕК-Россия-Украина по транспортировке газа. Я считаю, и мы договорились с ЕК, с господином Шефчовичем, что очень правильно дать сигнал, мы все работаем для обеспечения максимально эффективного результата", - сказал министр.
Он напомнил, что ранее заявлял об амбиции принять решение о анбандлингу перед переговорами.
"Поэтому могу констатировать: да, мы приняли необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение ГТС и возможность подписания договора в соответствии с требованиями третьего энергетического пакета и европейского законодательства", - добавил Оржель.
Как сообщал УНН, сегодня Кабинет министров Украины одобрил анбандлинг-план для НАК "Нафтогаз".