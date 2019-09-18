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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57786 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111199 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103047 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110112 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119584 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148245 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148641 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Оржель: мы приняли необходимые решения для обеспечения отделения ГТС

Оржель: мы приняли необходимые решения для обеспечения отделения ГТС

Киев  •  УНН

 • 9527 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. На сегодняшнем заседании правительство приняло необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение украинской ГТС и возможность заключения договора на транзит газа согласно требованиям третьего энергетического пакета и европейского законодательства. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"Мы готовимся, и очень важно, что мы принимаем это решение (о анбандлинге - ред.) перед завтрашними трехсторонними переговорами ЕК-Россия-Украина по транспортировке газа. Я считаю, и мы договорились с ЕК, с господином Шефчовичем, что очень правильно дать сигнал, мы все работаем для обеспечения максимально эффективного результата", - сказал министр.

Он напомнил, что ранее заявлял об амбиции принять решение о анбандлингу перед переговорами.

"Поэтому могу констатировать: да, мы приняли необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение ГТС и возможность подписания договора в соответствии с требованиями третьего энергетического пакета и европейского законодательства", - добавил Оржель.

Как сообщал УНН, сегодня Кабинет министров Украины одобрил анбандлинг-план для НАК "Нафтогаз".

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