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Оржель: ми схвалили необхідні рішення для забезпечення відокремлення ГТС

Оржель: ми схвалили необхідні рішення для забезпечення відокремлення ГТС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. На сьогоднішньому засіданні уряд прийняв необхідні рішення для того, щоб забезпечити відокремлення української ГТС та можливість підписання договору на транзит газу згідно з вимогами третього енергетичного пакету та європейського законодавства. Про це на брифінгу за підсумками засідання Уряду розповів міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

"Ми готуємось, і дуже важливо, що ми приймаємо це рішення (про анбандлінг – ред.) перед завтрашніми тристоронніми переговорами ЄК-Росія-Україна щодо транспортування газу. Я вважаю, і ми домовились з ЄК, з паном Шефчовичем, що дуже правильно дати сигнал, що ми всі працюємо для забезпечення максимально ефективного результату", - сказав міністр.

Він нагадав, що раніше заявляв про амбіцію прийняти рішення щодо анбандлінгу перед перемовинами.

"Тому можу констатувати: так, ми прийняли необхідні рішення для того, щоб забезпечити відокремлення ГТС та можливість підписання договору згідно з вимогами третього енергетичного пакету та європейського законодавства", - додав Оржель.

Як повідомляв УНН, сьогодні Кабінет міністрів України схвалив анбандлінг-план для НАК "Нафтогаз".

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