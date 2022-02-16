Оргкомитет вынес решение: Alina Pash не будет представлять Украину на Евровидении-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе певицы Алины Паш - певица не будет представлять Украину на Евровидении-2022. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, пишет УНН.
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"Сегодня, 16 февраля, на внеочередном заседании Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе Alina Pash. Певица не будет представлять Украину на Евровидении-2022", - говорится в сообщении.
В частности, указано, что Пункт 3.4. Правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидение-2022 предусматривает, что "в случае установления Общественным факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или иных существенных обстоятельств в отношении участника, Общественное вправе прекратить участие в Отборе участника в любое время".
Основанием для принятия такого решения оргкомитетом, как указано, стал "официальный ответ Государственной пограничной службы от 16.02.2022 года относительно недостоверности информации, которая была предоставлена Общественному вещателю".
Ранее
Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш выступала в 2015 году в Крыму. Однако певица заявила, что прибыла туда не самолетом, а автобусом. Паш добавила, что справки, которые это подтверждают, она предоставила общественному перед финалом нацотбора.
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что Общественный вещатель обратился к ГПСУ и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки справки относительно пересечения Алиной Паш границы с оккупированным Крымом.
15 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.
16 февраля Алина Паш отказалась от участия в Евровидении-2022.