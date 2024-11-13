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Организовали "сходку" в тюрьме, чтобы разделить сферы влияния: задержали "смотрящего" за Уманским районом и начальника колонии

Организовали "сходку" в тюрьме, чтобы разделить сферы влияния: задержали "смотрящего" за Уманским районом и начальника колонии

Киев  •  УНН

 • 639 просмотра

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Правоохранители задержали "смотрящего" за Уманским районом и начальника колонии, которые организовали криминальную "сходку" в тюрьме. Среди задержанных восемь человек, которым грозит до 12 лет заключения.

В Черкасской области правоохранители задержали "смотрящего" за Уманским районом и начальника колонии, которые организовали "сходку" в тюрьме. Также среди задержанных - уголовники с воли и отбывающие наказание, передает УНН.

Детали

По данным следствия, так называемый "смотрящий" за Уманским районом и исправительной колонией с воли организовал в феврале 2024 года "сходку" в стенах учреждения. Помог ему в этом и всячески способствовал начальник тюрьмы.

На преступном собрании также присутствовали уголовники с воли и заключенные в возрасте от 33 до 56 лет. Среди них и "смотрящий" за исправительной колонией, который сейчас там отбывает наказание. Все они обвиняются в совершении тяжких преступлений. К примеру разбои, приготовление к умышленному убийству и тому подобное.

На "сходке" участники обсуждали распределение сфер преступного влияния и доходов, наполнение и контроль за "общаком", беспрекословное выполнение заключенными задач, поставленных "смотрящими", соблюдение воровских традиций и назначение наказания за их нарушение.

Оперативники управления стратегических расследований в Черкасской области Национальной полиции, следователи ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора задержали организатора и участников "сходки", а также руководителя исправительной колонии. Сейчас восьмерым фигурантам сообщены подозрения по ч. 1 ст. 255-2 (организация и участие в преступном собрании, а также содействие в его проведении) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За содеянное подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Антонина Туманова

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